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27 листопада унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у шести областях України залишилася без електропостачання. Ворог знову завдав ударів по підстанціях та електромережах. Найскладнішою ситуація залишається на Дніпропетровщині та Херсонщині.

Протягом доби ворог знову бив по ключових підстанціях і розподільних мережах. Зранку без електрики залишаються частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Де найважче з електрикою

На Дніпропетровщині та Херсонщині через обстріли знеструмлена значна частина споживачів. Енергетики працюють над відновленням світла.

У Дніпропетровській області через пошкоджене обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі довелося вимкнути світло аварійно. Звичні графіки там повернуть не одразу.

"Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться у брифінгу.

Що з графіками відключень

Протягом 27 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Для промисловості діють графіки обмеження потужності.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні та відновлювальні роботи тривають. Повторні атаки та постійні повітряні тривоги заважають ремонтним бригадам, тому на відновлення світла потрібно більше часу.

Внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися споживачі у п’яти регіонах країни.

У Дніпрі та області знеструмлення через удар рф по енергетиці.

Росія масовано атакувала Одесу, є поранені та знеструмлення.

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