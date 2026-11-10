Російські безпілотники атакували Кривий Ріг уночі 10 листопада

0:00 / 0:00

У ніч на вівторок російські війська завдали удару по Кривому Рогу дронами. Про атаку повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За інформацією Вілкула, росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Кривого Рогу.

«Місто під атакою ворожих БпЛА. Ворог атакує об'єкти критичної інфраструктури», – написав Вілкул.

Як відомо, 19 жовтня військові РФ вдарили по Кривому Рогу. Унаслідок атаки загинуло двоє чоловіків.

За даними правоохоронців, ще семеро людей зазнали поранень, серед них – 15-річний підліток. Пошкоджено промислове підприємство, багатоповерхівки, пошту, банк, коледж, магазини, автівки.

Джерело: Олександр Вілкул

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

Читай нас у