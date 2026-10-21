Російські ДРГ активізувалися на прикордонні Сумщини та Чернігівщини, — ДПСУ

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Протягом останніх кількох тижнів російські диверсійно-розвідувальні групи активізувалися на прикордонних територіях Сумської та Чернігівської областей. Найбільше спроб проникнення противника фіксують на Сумщині.

«За останні кілька тижнів дещо активізувалися диверсійно-розвідувальні групи. В першу чергу це стосується Сумської області. І кілька випадків спроб заходу російських ДРГ фіксувалися і в межах Чернігівщини», — сказав Демченко.

За словами речника, Сили оборони України застосовують протидиверсійні резерви та технічні засоби, щоб вчасно виявляти російські групи й не дозволяти їм реалізовувати свої плани.

Крім того, останнім часом на Сумщині дещо збільшилася кількість атак російських піхотних груп. Найчастіше їх фіксують у Шосткинському та Конотопському районах. Водночас інтенсивність застосування противником сил на цьому напрямку поки що нижча, ніж на Харківщині.

Андрій Демченко наголосив, що подальша ситуація залежатиме, зокрема, від наявності в Росії додаткових людських ресурсів.

«Але знову ж таки, якщо Росія знайде додаткові ресурси в живій силі, в першу чергу, то варто очікувати, що можуть бути посилені атаки і в межах Сумської області також. По Чернігівщині, до прикладу, за останній вже довгий період піхотних груп противника по лінії кордону ми не фіксували», — розповів Демченко.

Отже, наразі найбільша активність російських диверсійних груп спостерігається на Сумщині, тоді як на Чернігівщині спроби проникнення ДРГ фіксувалися лише в окремих випадках.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

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