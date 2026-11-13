Російські дрони атакували Харківщину, у Чугуєві пошкоджено поштовий термінал

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У Харківській області рятувальники ліквідували пожежі на цивільних об'єктах у чотирьох громадах, які виникли внаслідок вечірніх і нічних атак російських безпілотників. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

За інформацією ДСНС, російські війська атакували безпілотниками чотири громади Харківської області.

«Увечері та вночі росіяни атакували дронами 4 громади області. У Чугуєві загорілися два гаражні бокси. У Новому Коротичі БпЛА двічі вдарили по поштовому терміналу: після першого влучання горіли конструкції будівлі, а після повторного удару зайнявся дах. Всі осередки горіння ліквідували», — йдеться в повідомленні рятувальників.

Унаслідок ударів по цивільній інфраструктурі в Чугуєві виникли пожежі у двох гаражних боксах, а в Новому Коротичі двічі атакований поштовий термінал. Після влучань там зайнялися конструкції будівлі та дах.

Підрозділи ДСНС ліквідували всі осередки займання.

За даними рятувальників, жертв і травмованих унаслідок російських атак не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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