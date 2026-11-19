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Увечері 19 листопада у Києві триває чергова атака російських безпілотників. Падіння уламків і пошкодження зафіксували одразу в трьох районах столиці — Подільському, Оболонському та Шевченківському.

На Подолі в одному з житлових будинків виникла пожежа у квартирах. Загоряння зафіксували на одній із локацій району.

За даними мера, на Подолі на одній із локацій виникла пожежа у квартирах житлового будинку. За іншою адресою в цьому ж районі зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території.

Крім того, в Оболонському районі уламки збитого дрона горять на проїжджій частині дороги. У Шевченківському районі уламки безпілотника впали на дах восьмиповерхового житлового будинку. Екстрені служби прямують на всі місця подій.

Про це повідомляється із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

Нагадаємо, що У Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

Відео: На Київщині внаслідок атаки РФ постраждали четверо людей, серед них дитина.

КМДА спростувала інформацію про влучання уламків дрона у будинок на Печерську.

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