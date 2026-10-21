Російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі

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Унаслідок атаки російських безпілотників 21 жовтня у Солом’янському та Деснянському районах Києва зафіксували кілька інцидентів. Один із дронів влучив в об’єкт транспортної інфраструктури, де виникла пожежа. Також повідомляється про падіння БпЛА на відкритій території та припарковані автомобілі.

За словами мера Києва, у Солом'янському районі зафіксовано влучання безпілотного літального апарата в об'єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. На місці події працюють екстрені служби.

Крім того, у цьому ж районі столиці зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території. За попередньою інформацією, загоряння внаслідок цього інциденту не виникло.

Водночас, у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння БпЛА на припарковані автомобілі. Екстрені служби прямують до місця події.

Джерело: Віталій Кличко

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