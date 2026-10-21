Російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі
Унаслідок атаки російських безпілотників 21 жовтня у Солом’янському та Деснянському районах Києва зафіксували кілька інцидентів. Один із дронів влучив в об’єкт транспортної інфраструктури, де виникла пожежа. Також повідомляється про падіння БпЛА на відкритій території та припарковані автомобілі.
За словами мера Києва, у Солом'янському районі зафіксовано влучання безпілотного літального апарата в об'єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. На місці події працюють екстрені служби.
Крім того, у цьому ж районі столиці зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території. За попередньою інформацією, загоряння внаслідок цього інциденту не виникло.
Водночас, у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння БпЛА на припарковані автомобілі. Екстрені служби прямують до місця події.
Джерело: Віталій Кличко
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