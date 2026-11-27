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Унаслідок російського обстрілу Кременчука Полтавської області 27 листопада травмувалися двоє людей. Поранення дістали 55-річна жінка та 17-річна дівчина.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у Телеграмі.

«Кременчук вчергове був атакований ворожими БпЛА. Внаслідок удару пошкоджено скління вікон багатоквартирних будинків та комерційних приміщень», - написав він.

Травм середньої тяжкості зазнали 55-річна жінка та 17-річна дівчина. Медики надали допомогу обом постраждалим, зазначив Віталій Дяківнич.

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