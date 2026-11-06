Російські дрони атакували п’ять районів Дніпропетровщини понад десять разів

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Від вечора 5 листопада російські війська понад десять разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області. Унаслідок ударів зафіксували пошкодження.

У Дніпровському районі від ворожих БПЛА потерпали Новоолександрівська та Миколаївська громади – понівечило інфраструктуру, приватні оселі й автомобіль.

У Кам'янському районі загарбники цілили по П’ятихатській та Саксаганській громадах – понівечило інфраструктуру. У самому Кам’янському внаслідок атаки пошкоджень зазнав спортивний комплекс.

У Нікопольському районі під ударом опинився районний центр, Марганецька та Покровська громади.

У Синельниківському районі російська армія вдарила по адміністративній будівлі в Роздорській громаді.

У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки пошкоджені інфраструктура й автомобіль.

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі станом на ранок п'ятниці, 6 листопада.

Російська армія за добу атакувала 51 населений пункт Запорізької області.

Нагадаємо, російські війська протягом дня 5 листопада понад тридцять разів атакували Дніпропетровську область із використанням безпілотників, артилерії та авіабомб. Під удари потрапили шість районів регіону, внаслідок чого семеро людей, зокрема дитина, дістали поранення.

5 листопада російські війська атакували кілька громад Вінницької області, внаслідок чого зазнали пошкоджень цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Відомо про постраждалих.

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