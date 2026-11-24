Російські дрони атакували підприємство на Волині
Російські окупанти 24 листопада атакували Ковельську громаду Волинської області реактивними безпілотниками типу Shahed. Один із дронів влучив на територію підприємства.
Унаслідок удару загорілися два причепи — один із вугіллям, інший із палетною дошкою. Пожежу вже ліквідували.
Це друга атака на Ковельську громаду за добу. Обійшлося без постраждалих і загиблих.
Джерело: Волинська ОВА
Виробничі потужності заводу Chanta Mount, який виготовляє заморожені хлібобулочні вироби, зазнали значних руйнувань унаслідок російської атаки 19 листопада.
У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.
У понеділок, 23 листопада, внаслідок російськогообстрілу пошкоджень зазнав карпатський м'ясний стейк-хаус «Ватра», розташований у центрі Києва.