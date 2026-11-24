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Російські окупанти 24 листопада атакували Ковельську громаду Волинської області реактивними безпілотниками типу Shahed. Один із дронів влучив на територію підприємства.

Унаслідок удару загорілися два причепи — один із вугіллям, інший із палетною дошкою. Пожежу вже ліквідували.

Це друга атака на Ковельську громаду за добу. Обійшлося без постраждалих і загиблих.

Джерело: Волинська ОВА

Виробничі потужності заводу Chanta Mount, який виготовляє заморожені хлібобулочні вироби, зазнали значних руйнувань унаслідок російської атаки 19 листопада.

У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.

У понеділок, 23 листопада, внаслідок російськогообстрілу пошкоджень зазнав карпатський м'ясний стейк-хаус «Ватра», розташований у центрі Києва.

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