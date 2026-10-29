Російські дрони атакували птахофабрику на Київщині, загинула тисяча птахів

0:00 / 0:00

У Бориспільському районі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників сталася пожежа на птахофабриці. Із 16 тисяч птахів вдалося врятувати 15 тисяч, ще близько тисячі загинули.

Російські війська вдарили по птахофабриці під Києвом, тисячу птахів не вдалося врятувати. Про це повідомили в ДСНС України 29 жовтня, показавши наслідки.

Російські війська вдарили по птахофабриці у Бориспільському районі. Виникла пожежа в будівлі, де перебувало близько 16 тисяч птахів. Вогнеборці ліквідували загоряння. 15 тисяч птахів вдалося врятувати, повідомили у ДСНС.

У Київській ОВА уточнили, що пожежа на сільськогосподарському підприємстві у Бориспільському районі виникла «внаслідок ранкової атаки ворожих дронів».

У Білій Церкві та Броварах зафіксовано помірний рівень дрібнодисперсного пилу в повітрі.

До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі, обов'язково пити достатньо води, а також увімкнути очищувач повітря за його наявності.

«Наразі дощ і помірний вітер сприяють очищенню приземного шару атмосфери, перемішуванню повітряних мас та швидкому розсіюванню шкідливих речовин», — зазначили в ОВА.

В інших населених пунктах Київщини перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не спостерігається.

Джерело: ДСНС

Раніше Росія вночі атакувала навчальний заклад у Харкові.

Нагадаємо, вісім людей постраждали через атаки російських безпілотників на Сумщині

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.

Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий.

Читай нас у