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Унаслідок ударів БпЛА одна людина дістала поранення. Також пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватний будинок та автомобілі, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«У Дніпрі пошкоджені інфраструктура та автівка. Постраждав 42-річний чоловік. Він лікується амбулаторно. У Зеленодольській громаді на Криворіжжі противник цілив по інфраструктурі. У Нікопольському районі потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Понівечені приватна оселя та автівка», – написав він у Телеграмі у середу вранці.

Унаслідок атак російських безпілотників у Сумській та Середино-Будській громадах загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це 25 листопада повідомила Національна поліція України.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли частина жителів Запорізької області залишилася без світла. Про це 25 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські окупанти 24 листопада атакували Ковельську громаду Волинської області реактивними безпілотниками типу Shahed. Один із дронів влучив на територію підприємства.

У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.

У понеділок, 23 листопада, внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав карпатський м'ясний стейк-хаус «Ватра», розташований у центрі Києва.

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