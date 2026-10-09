Російські дрони Бандероль атакували передмістя Харкова, є троє постраждалих

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9 жовтня російські війська завдали ударів по передмістю Харкова, використавши безпілотники типу «Бандероль». Під атакою опинилися швейний цех і кладовище, троє людей постраждали.

9 жовтня близько 09:00 російські військові завдали удару по території швейного цеху в Харківському районі. Постраждали троє співробітниць. 41-річна жінка отримала поранення. Ще у двох жінок діагностували гостру реакцію на стрес.

Також вранці зафіксовано вороже влучання по території кладовища в селищі Пісочин Харківського району.

За попередніми даними, для вказаних атак російська армія застосувала ракети S8000 «Бандероль».

За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Джерело: Харківська обласна прокуратура

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