Російські дрони почали літати новими маршрутами для обходу української ППО

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Росія продовжує посилювати атаки на Україну, використовуючи реактивні безпілотники. Водночас російські війська вдосконалюють засоби ураження та шукають нові маршрути польоту дронів, щоб обходити українську протиповітряну оборону.

Терористи з російської армії щодня запускають сотні дронів, зокрема реактивних, максимальна швидкість яких, за даними ворога, сягає 1000 км/год. Навіть найсучасніша система ППО не здатна перехопити їх усі.

"Ми бачимо, що під час останніх атак відсоток збиття становив від 60% до 85%. Тобто, якщо ворог запускає кілька сотень ударних безпілотників, то від 40 до 60 з них, на жаль, прориваються крізь щільну багатошарову систему ППО і можуть досягати окремих цілей", — констатує він.

Долінце вказує на те, що під час останніх атак росіяни використовували нові маршрути для своїх ударних дронів, які відрізняються від типових атак з півночі.

"Зокрема, не виключено, що під час цих атак використовувалися відповідні ретранслятори та обладнання як на території Республіки Білорусь, так і на території так званої Придністровської республіки, що перебуває під контролем Росії", — зазначив він.

Про це розповів в ефірі "Київ24" авіаційний експерт Богдан Долінце.

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