Російські дрони почали літати новими маршрутами для обходу української ППО
Росія продовжує посилювати атаки на Україну, використовуючи реактивні безпілотники. Водночас російські війська вдосконалюють засоби ураження та шукають нові маршрути польоту дронів, щоб обходити українську протиповітряну оборону.
Терористи з російської армії щодня запускають сотні дронів, зокрема реактивних, максимальна швидкість яких, за даними ворога, сягає 1000 км/год. Навіть найсучасніша система ППО не здатна перехопити їх усі.
"Ми бачимо, що під час останніх атак відсоток збиття становив від 60% до 85%. Тобто, якщо ворог запускає кілька сотень ударних безпілотників, то від 40 до 60 з них, на жаль, прориваються крізь щільну багатошарову систему ППО і можуть досягати окремих цілей", — констатує він.
Долінце вказує на те, що під час останніх атак росіяни використовували нові маршрути для своїх ударних дронів, які відрізняються від типових атак з півночі.
"Зокрема, не виключено, що під час цих атак використовувалися відповідні ретранслятори та обладнання як на території Республіки Білорусь, так і на території так званої Придністровської республіки, що перебуває під контролем Росії", — зазначив він.
Про це розповів в ефірі "Київ24" авіаційний експерт Богдан Долінце.
У Запоріжжі загасили масштабну пожежу на підприємстві після атаки РФ.
Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.
У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.
Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.