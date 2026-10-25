Російські дрони пошкодили енергооб’єкт і підприємство на Житомирщині

Уночі російські безпілотники атакували Житомирську область. Пошкоджень зазнали об’єкт енергетичної інфраструктури, амбулаторія, житловий будинок і приватне підприємство. За попередніми даними, люди не загинули й не постраждали.

Наслідки нічної атаки зафіксували у Коростенському та Житомирському районах. Російські дрони пошкодили як об’єкти інфраструктури, так і цивільні будівлі. Зокрема, під удар потрапив енергооб’єкт. Також пошкоджені амбулаторія, житловий будинок і приватне підприємство, яке не належить до військової інфраструктури. Внаслідок атаки є руйнування, однак обійшлося без загиблих і поранених.

Після падіння ударних безпілотників на місцях виникли пожежі. Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій загасили вогонь. Наразі фахівці також перевіряють території, щоб виявити можливі залишки вибухонебезпечних предметів.Такі перевірки потрібні, щоб убезпечити людей і не допустити нових травм через уламки дронів або нерозірвані боєприпаси.

Наслідки атаки та пошкодження в області уточнюють. За інформацією Житомирської ОВА, станом на момент повідомлення жертв і постраждалих немає. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

В ніч на 24 жовтня російські війська знову завдали ударів по Житомирській області. Під атакою опинилися енергетична інфраструктура та цивільне підприємство в Житомирській громаді.

На Житомирщині запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі України. Місцева влада закликала жителів підготувати запас питної та технічної води щонайменше на три дні.

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