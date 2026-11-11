Російські дрони пошкодили три житлові будинки на Рівненщині

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У ніч проти 11 листопада російські війська атакували Рівненську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу в Костопільській громаді пошкоджено три приватні будинки, в одному з яких зруйновано стіну та дах. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

На місці удару працюють представники відповідних служб, які встановлюють масштаби пошкоджень та займаються ліквідацією наслідків обстрілу, зазначив Коваль.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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