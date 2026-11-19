Під час російської атаки безпілотниками пошкоджень зазнав Володимирський собор у Києві. У храмі вибило вікна разом із рамами та пошкодило карнизи, однак, за попередніми оцінками, унікальні настінні розписи й конструктивні елементи вціліли. Фахівці продовжують оглядати будівлю, щоб встановити повний масштаб руйнувань.

Російські безпілотники пошкодили Володимирський собор — одну з найвідоміших святинь столиці. Про це 19 листопада повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна. За її словами, під час атаки у храмі вибило вікна разом із рамами. Також пошкоджено карнизи. Водночас попередній огляд показав, що настінні розписи та основні конструктивні елементи будівлі не постраждали. «Розписи і конструктивні елементи за попередніми оцінками не постраждали. Фахівці уточнюють масштаб пошкоджень», — написала Бережна.

Вона наголосила, що Володимирський собор — пам’ятка архітектури національного значення та один із кафедральних соборів Православної церкви України. Тому навіть пошкодження окремих частин будівлі потребують особливої уваги фахівців з охорони культурної спадщини.

Чим цінний Володимирський собор

Особливу історичну та мистецьку цінність мають розписи всередині храму. Над ними працювали відомі художники, серед яких Михайло Врубель, Микола Пимоненко, Сергій Костенко та Віктор Замирайло. Розписи Володимирського собору є важливою частиною української культурної спадщини. Саме тому повідомлення про те, що вони, за попередніми даними, вціліли, має особливе значення. Остаточні висновки можна буде зробити після детального обстеження приміщень і пошкоджених ділянок.

Наслідки атаки вже оглянули представники Міністерства культури та церковного керівництва. За словами Бережної, перший заступник міністра культури Іван Вербицький прибув до собору разом із предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм та директоркою департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Мариною Соловйовою.

Фахівці мають визначити, які саме частини будівлі потребують відновлення, а також перевірити, чи немає прихованих пошкоджень. Поки що інформація про стан собору залишається попередньою.

Російські атаки продовжують нищити культурну спадщину

За даними Міністерства культури, від початку 2026 року кількість пошкоджених Росією пам’яток зросла більш ніж на третину. Станом на кінець жовтня йшлося майже про 2200 таких об’єктів. Під російськими ударами опиняються не лише історичні будівлі та архітектурні пам’ятки. За інформацією відомства, пошкоджень зазнали також майже 2700 закладів культури.

Пошкодження Володимирського собору стало ще одним випадком, коли російські атаки зачіпають об’єкти, що мають важливе історичне та культурне значення для України. Наразі головне завдання фахівців — встановити повний масштаб руйнувань і зберегти те, що вдалося вберегти від удару. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

У четвер, 19 листопада 2026 року, під час денної російської атаки ударними реактивними дронами на Київ зазнали пошкоджень численні об’єкти культурної спадщини на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», зокрема найстаріший житловий будинок міста на Подолі.

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