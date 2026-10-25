Російські дрони пошкодили житловий будинок і чотири авто в Харкові

Уранці 25 жовтня російські війська атакували Харків безпілотниками. В Основ’янському районі пошкоджений багатоквартирний житловий будинок, а в Новобаварському — чотири автомобілі. За попередніми даними, внаслідок цих ударів ніхто не постраждав.

Російські дрони вранці знову атакували Харків. Пошкодження зафіксували одразу у двох районах міста. В Основ’янському районі один із безпілотників пошкодив багатоквартирний житловий будинок. Наразі комунальні служби працюють на місці та усувають наслідки атаки. Інформація про масштаби пошкоджень будинку уточнюється.

Ще один удар російський дрон завдав по Новобаварському району. Там пошкоджені чотири автомобілі. За інформацією мера, обійшлося без постраждалих. Російські війська продовжують атакувати Харків безпілотниками. Міські служби працюють над ліквідацією наслідків ранкових ударів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Увечері російський реактивний безпілотник вдарив по складській будівлі приватного підприємства в Безлюдівській громаді Харківської області. Дрон влучив у дах споруди, після чого на складі спалахнула пожежа.

У суботу, 24 жовтня, внаслідок ворожого обстрілу міста Дергачі на Харківщині постраждали троє чоловіків. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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