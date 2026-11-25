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Унаслідок атак російських безпілотників у Сумській та Середино-Будській громадах загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це 25 листопада повідомила Національна поліція України.

«Сумська громада. Внаслідок влучання ворожого FPV-дрону в автомобіль загинув 76-річний чоловік, поранено 38-річного чоловіка. У лікарні помер 69-річний чоловік, який отримав поранення і травми 23 листопада внаслідок удару ворожого дрону в Середино-Будській громаді. Крім того, до медичного закладу звернулися жінки віком 60 та 68 років, які були травмовані в той день також внаслідок ударів ворожих дронів», – йдеться у повідомленні відомства в Телеграмі у середу вранці.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли частина жителів Запорізької області залишилася без світла. Про це 25 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські окупанти 24 листопада атакували Ковельську громаду Волинської області реактивними безпілотниками типу Shahed. Один із дронів влучив на територію підприємства.

У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.

У понеділок, 23 листопада, внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав карпатський м'ясний стейк-хаус «Ватра», розташований у центрі Києва.

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