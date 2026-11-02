Російські дрони вдарили по житловому сектору на Сумщині, є загиблий і важко поранена

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Російські війська 2 листопада атакували безпілотниками житловий сектор Миколаївської громади Сумського району. Унаслідок удару одна людина загинула, ще одна зазнала тяжких поранень.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

«З-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло загиблого чоловіка. Його дружина зазнала тяжких поранень», — написав Григоров.

Жінку госпіталізували.

Внаслідок атаки один приватний будинок знищений, ще п’ять пошкоджені.

Джерело: Сумська ОВА

Росія обстріляла 27 населених пунктів Сумщини, є шестеро поранених.

Уранці російські війська атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Сумах реактивними безпілотниками та FPV-дронами на оптоволокні. Зафіксовано кілька влучань у промисловій зоні, уражено великогабаритний автомобіль.

У Сумській області внаслідок російських ударів за минулу добу загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми. Загалом війська РФ атакували 20 населених пунктів регіону, зафіксовано 56 ударів.

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