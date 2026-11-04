Російські дрони вночі атакували Полтаву, пошкоджено підприємство

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У ніч на 4 листопада російські війська атакували Полтаву безпілотниками, внаслідок чого зазнало пошкоджень одне з підприємств. Про наслідки удару повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За інформацією Дяківнича, ворог вдарив по приватному підприємству.

«У Полтаві ворожий БпЛА влучив по території одного з приватних підприємств. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється», – написав Дяківнич.

Раніше на Полтавщині через атаку дрона постраждала дитина.

У п’ятницю, 30 жовтня, у Полтаві зафіксували падіння російського безпілотника на території гаражного кооперативу. Внаслідок цього загорілися гаражне приміщення та легковий автомобіль.

У ніч проти 30 жовтня російські війська атакували промислове підприємство в Кременчуцькому районі Полтавської області. Інформація про наслідки ворожого удару наразі уточнюється.

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