Російські дрони вночі атакували Полтаву, пошкоджено підприємство
У ніч на 4 листопада російські війська атакували Полтаву безпілотниками, внаслідок чого зазнало пошкоджень одне з підприємств. Про наслідки удару повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
За інформацією Дяківнича, ворог вдарив по приватному підприємству.
«У Полтаві ворожий БпЛА влучив по території одного з приватних підприємств. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється», – написав Дяківнич.
Раніше на Полтавщині через атаку дрона постраждала дитина.
У п’ятницю, 30 жовтня, у Полтаві зафіксували падіння російського безпілотника на території гаражного кооперативу. Внаслідок цього загорілися гаражне приміщення та легковий автомобіль.
У ніч проти 30 жовтня російські війська атакували промислове підприємство в Кременчуцькому районі Полтавської області. Інформація про наслідки ворожого удару наразі уточнюється.