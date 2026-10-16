Російські дрони з вечора атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини

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Російські війська від вечора 15 жовтня атакували безпілотниками два райони Дніпропетровської області — Нікопольський і Синельниківський. Інформації про наслідки ударів у наданому повідомленні немає.

Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі станом на ранок п'ятниці.

За його словами, у Нікопольському районі під ворожим ударом опинилися місто Нікополь, Марганецька та Покровська громади. У Синельниківському районі атаки зазнала Раївська громада.

Усюди минулося без постраждалих, зазначив Ганжа.

Раніше чоловік, якого 14 жовтня дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Запоріжжі, помер у лікарні від отриманих поранень.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору. «Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя», — написав Семікін.

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