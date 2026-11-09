Російські генерали звіьують Путіну про вигадані перемоги за допомогою ШІ — FT

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Командування армії РФ, імовірно, передає Володимиру Путіну відео, створені штучним інтелектом, які демонструють нібито захоплення українських населених пунктів.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, наближені до російського президента.

За словами співрозмовників видання, прагнення Путіна до перемоги на фронті змушує генералів перебільшувати успіхи. Інформація про захоплення населених пунктів проходить через кілька рівнів командування і зрештою потрапляє до Генштабу та президента, хоча насправді російські підрозділи можуть уже відступити з цих позицій.

Через неправдиві доповіді командування віддає накази атакувати наступні позиції, спираючись на вигадані успіхи. Це призводить до значних втрат з обох сторін.

За даними FT, фейкові відео про захоплення українських міст і сіл уже з’являються десятками та потрапляють навіть до офіційних зведень Міноборони РФ. Зокрема, у жовтні відомство опублікувало ролик із російським військовим, який нібито встановлює прапор у пошкодженій будівлі в Добропіллі.

Керівник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв заявив, що відео має ознаки монтажу — зокрема, прапор на ньому різко змінює положення.

Аналітики ISW у період із червня до серпня виявили щонайменше 35 відео російських військових, які могли бути створені за допомогою ШІ. Десять із них із високою ймовірністю є фейковими.

Джерело: Financial Times

Володимир Путін вимагає від України віддати неокуповану частину Донбасу як попередню умову для припинення вогню. Але цим територіальні претензії Кремля можуть не обмежитися: за даними Financial Times, у межах остаточної мирної угоди Москва розраховує домогтися від Києва й інших поступок. Водночас у Європі побоюються, що Росія та США можуть обговорювати нову архітектуру безпеки без участі європейських країн.

Диктатор рф володимир путін указів №830 від 6 листопада вніс зміни до положення про Міністерство оборони РФ від 2004 року, запровадивши дві нові посади заступників міністра — начальника тилу та начальника озброєння Збройних сил РФ.

Російські провокації проти європейських країн перевіряють готовність Заходу реагувати на загрози та дедалі ближче підводять ситуацію до випробування статті 5 Північноатлантичного договору.

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