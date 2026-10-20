Російські обстріли Херсонщини за добу поранили 18 людей, серед них дитину

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Упродовж доби в Херсонській області внаслідок російської агресії поранення дістали 18 людей, зокрема одна дитина.

Про це голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

Під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Молодецьке, Дніпровське, Благовіщенське, Янтарне, Новодмитрівка, Дар'ївка, Інгулець, Зарічне, Федорівка, Микільське, Лиманець, Понятівка, Чайчине, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Костирка, Нововоронцовка, Кучерське, Хрещенівка, Нововоскресенське, Дудчани, Милове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Тягинка та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів Херсонщини, зокрема пошкоджень зазнали три приватні будинки.

Джерело: Олександр Прокудін

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

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