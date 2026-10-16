Російські обстріли забрали життя 328 людей у вересні — звіт ООН

У вересні 2026 року в Україні загинули 328 мирних жителів, ще 2105 людей дістали поранення внаслідок бойових дій. За даними ООН, кількість загиблих і поранених цивільних зросла на 85% порівняно з вереснем минулого року. Це найвищий показник для цього місяця за понад чотири роки повномасштабної війни.

У вересні 2026 року російські атаки призвели до різкого зростання кількості загиблих і поранених серед цивільних в Україні. За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, протягом місяця загинули щонайменше 328 людей, ще 2105 дістали поранення. Загалом це 2433 постраждалих.

Для порівняння, у вересні 2025 року ООН зафіксувала 249 загиблих і 1068 поранених. Тобто загальна кількість жертв серед мирного населення за рік зросла на 85%. Це найвищий показник для вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Найбільше людей постраждали від ракет і далекобійних дронів

Основною причиною загибелі та поранень цивільних у вересні стали удари далекобійною зброєю — ракетами й безпілотниками. За даними ООН, на них припали 53% усіх цивільних жертв: 165 людей загинули, а 1119 дістали поранення.

Ще одним серйозним джерелом небезпеки стали дрони малої дальності. Унаслідок їхніх атак загинули 87 людей, ще 475 були поранені. Це 23% від загальної кількості цивільних жертв за місяць. Такі дані свідчать, що небезпека для мирних жителів зберігається не лише під час масованих ракетних ударів по великих містах. Люди також потерпають від атак безпілотників, які застосовують на менших відстанях.

Київ став одним із найбільш постраждалих міст

Цивільні гинули й отримували поранення в 22 областях України, а також у Києві. Найбільшу кількість постраждалих ООН зафіксувала саме в столиці: 32 загиблих і 340 поранених. Протягом вересня цивільні жертви в Києві фіксували у 22 із 30 днів. За даними ООН, це траплялося частіше, ніж у будь-якому іншому місяці від початку повномасштабної війни.

В інших містах також зафіксували значну кількість постраждалих. У Херсоні загинули 16 людей, ще 202 дістали поранення. У Сумах загиблих було 11, поранених — 131. У Запоріжжі внаслідок атак загинули семеро людей, а 127 отримали поранення.

Кількість жертв зростає не перший місяць

Погіршення ситуації помітне не лише в місячній статистиці. За даними ООН, із січня до вересня 2026 року в Україні загинули 2570 цивільних, ще 15 211 людей були поранені. Це на 59% більше, ніж за той самий період 2025 року. Порівняно з першими дев’ятьма місяцями 2024-го кількість цивільних жертв зросла більш ніж удвічі.

Звіт ООН також фіксує поновлення масштабних скоординованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, 30 вересня удари пошкодили об’єкти генерації, розподілу та передавання електроенергії у трьох областях і Києві. Це спричинило аварійні відключення світла. Зростання кількості загиблих і поранених відбувається на тлі посилення російських атак із використанням ракет і безпілотників. Водночас наведена статистика ООН фіксує підтверджені випадки загибелі та поранення цивільних і не охоплює всіх можливих жертв, які неможливо незалежно перевірити. Про це йдеться у звіті ООН.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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