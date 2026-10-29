Російські обстріли знеструмили споживачів у трьох областях, є екстрені відключення

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Станом на ранок 29 жовтня через російські атаки на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі в Донецькій, Сумській та Харківській областях. У частині регіонів України застосовують погодинні відключення світла обсягом до 2,5 черги, а в Києві та Київській області запровадили аварійні відключення.

За інформацією «Укренерго», російські війська атакували енергетичні об’єкти протягом попередньої доби та в ніч на 29 жовтня. Через ці удари, а також обстріли енергетичної інфраструктури в попередні дні, без електропостачання залишилися споживачі в Донецькій, Сумській та Харківській областях.

«Вчора та сьогодні вночі ворог здійснював атаки на енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього, а також через обстріли енергетичної інфраструктури упродовж попередніх днів – на ранок є нові знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській та Харківській областях», — ідеться в повідомленні.

Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через наслідки російських атак у частині областей України до кінця доби вимушено застосовують обмеження потужності для промислових споживачів, а також графіки погодинних відключень електроенергії обсягом до 2,5 черги.

За даними «Укренерго», станом на 9:30 у четвер споживання електроенергії було на 2% нижчим, ніж у попередній день. Це пов’язано із застосуванням обмежень електропостачання.

Енергетики закликають українців обмежити використання потужних електроприладів із 16:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Міністерство енергетики України повідомило, що в Києві та Київській області вимушено застосовують аварійні відключення електроенергії.

Через це попередньо оприлюднені графіки відключень наразі не діють. Повернутися до прогнозованих графіків планують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти та працювати над стабілізацією електропостачання.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

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