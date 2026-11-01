Російські окупанти активізували штурми та застосування техніки на півночі Харківщини

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Російські війська посилили наступальні дії у прикордонних районах Харківської області, залучаючи піхотні групи та важку техніку з метою розширення зони контролю. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами представника ДПСУ, саме на Харківщині — зокрема у смузі оборони прикордонної бригади «Гарт» — наразі спостерігається найвища ворожа активність серед усіх північних прикордонних напрямків.

Локальні спроби атак також фіксуються у Шосткинському та Конотопському районах Сумської області, проте загальна інтенсивність дій противника там залишається нижчою. Водночас у Чернігівській області угруповання сил окупантів недостатньо для ведення наступу, а активність ворожих ДРГ у прикордонні останнім часом суттєво скоротилася.

Джерело: національний телемарафон.

За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра перевищує площу територій, які вдалося захопити російським окупаційним військам за цей же період.

У жовтні 2026 року російська армія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військовослужбовців, що стало найвищим місячним показником від початку повномасштабного вторгнення. Це як 9 парадів на Червоній площі, 200 вагонів метро або населення Чукотки.

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