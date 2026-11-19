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Вранці 19 листопада російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав. На місці удару виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Також тривають роботи з усунення наслідків обстрілу.

“Сьогодні російський агресор завдав повітряного удару по Шосткинській територіальній громаді. Зруйновано два нежитлові приміщення. Пошкоджено також 4 багатоквартирних житлових будинки”, - зазначив він.

За його словами, на цей час система централізованого опалення залишається не відновленою. Звернень за медичною допомогою не надходило, тривають роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Також Головне управління ДСНС України у Сумській області у Фейсбуці повідомило, що після серії ворожих ударів по цивільній інфраструктурі в Шостці, рятувальники ліквідували пожежу й обстежили територію. На значній площі горіло нежитлове приміщення.

За попередньою інформацією, травмованих немає. Збитки та завдані втрати уточнюються, додали рятувальники.

Про це повідомляє міський голова Шостки Микола Нога у Фейсбуці.

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