27 листопада 2026 року на фронті відбулося 134 бойові зіткнення. Найбільше російських штурмів українські військові відбили на Костянтинівському напрямку — там ворог атакував 11 разів. Напруженою також залишалася ситуація на Покровському та Слов’янському напрямках.

За даними військових, протягом доби російська армія завдала 47 авіаційних ударів і скинула 143 керовані авіабомби. Також окупанти використали 4940 дронів-камікадзе та 1526 разів обстріляли населені пункти й позиції українських військ.

Де російська армія атакувала найчастіше

Найбільше штурмів зафіксували на Костянтинівському напрямку. Там українські військові відбивали 11 атак у районі Костянтинівки та в бік Миколайпілля, Новопавлівки й Кучерового Яру.

На Покровському напрямку росіяни здійснили сім атак. Вони намагалися просунутися поблизу Ганнівки, Чернігівки, Мирного та Молодецького, а також у напрямку Сергіївки й Новопавлівки. Одна з атак на момент зведення ще тривала. За попередніми підрахунками Генштабу, протягом дня на цій ділянці фронту українські військові ліквідували 49 окупантів, ще 17 поранили.

Також Сили оборони знищили п’ять одиниць автомобільної техніки, один засіб радіоелектронної боротьби, п’ять спеціальних засобів, 18 пунктів управління безпілотниками, два склади боєприпасів і 20 укриттів російських військ. Крім того, українські захисники пошкодили 13 автомобілів, чотири гармати, один спеціальний засіб, 10 пунктів управління БпЛА та 124 укриття противника. Загалом вдалося знищити або подавити 165 російських безпілотників різних типів.

На Слов’янському напрямку українські військові зупинили сім спроб росіян просунутися вперед. Бої відбувалися в районах Ямполя, Озерного, Кривої Луки та в напрямку Миколаївки.

Ситуація на інших напрямках

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська п’ять разів атакували українські позиції. Ворог намагався просунутися в бік Охрімівки, Варварівки та Радьківки.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти провели одну штурмову дію. Також вони завдали авіаційного удару, скинувши дві керовані авіабомби, та здійснили 83 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири спроби росіян просунутися в бік Лиману. Водночас на Куп’янському та Краматорському напрямках наступальних дій противника протягом доби не зафіксували.

На Гуляйпільському напрямку українські військові відбивали п’ять атак. Росіяни намагалися просунутися в бік Нового Запоріжжя та Долинки, а також атакували в районах Добропілля, Гіркого, Чарівного й Білогір’я. На момент оприлюднення зведення один із боїв ще тривав.

На Оріхівському напрямку противник тричі штурмував позиції Сил оборони. Атаки відбувалися поблизу Малої Токмачки та в напрямку Павлівки й Лук’янівського.

На Олександрівському та Придніпровському напрямках російські війська штурмових дій не проводили. У Генштабі зазначили, що на інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не відбулося. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 22:00 27 листопада.

Упродовж 26 листопада та в ніч на 27 листопада 2026 року Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів на тимчасово захоплених територіях. Серед уражених цілей — зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», два пункти управління, склад пального та склад матеріально-технічних засобів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Російські окупанти втратили вже другий плаваючий транспортер ПТС-2, намагаючись організувати переправу через річку Вовча. Техніку уразили українські дрони під час її доставки до берега.

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