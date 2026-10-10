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Російські окупанти п'ять разів за ніч атакували Івано-Франківськ

UA NEWS 10 Жовтня 2026 10:44
Російські окупанти п'ять разів за ніч атакували Івано-Франківськ
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У ніч проти 10 жовтня російські терористичні війська п'ять разів атакували Івано-Франківськ.

 

«Працювали сили протиповітряної оборони. Дякую нашим захисникам неба за роботу! Дякую кожному воїну, хто цієї ночі стояв на захисті, — за кожну збиту ціль, кожну відвернену загрозу», — повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Окремо голова ОВА звернулася до жителів із попередженням про небезпеку, яку можуть становити уламки безпілотників та інші підозрілі предмети після обстрілів. У разі виявлення таких предметів мешканців закликали не наближатися до них, не торкатися та не намагатися самостійно переміщувати. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити екстрені служби за номерами 101 або 102.

Також Онищук закликала жителів області залишатися пильними та дотримуватися правил безпеки. Інформації про постраждалих, пошкодження чи руйнування немає.

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