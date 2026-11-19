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За останні дні російські окупаційні війська мали просування на кількох ділянках фронту в Донецькій області. Зокрема, зміни зафіксували поблизу населених пунктів у Краматорському та Покровському районах.

«Ворог просунувся поблизу Рай-Олександрівки (Краматорський район, Донецька область)», – йдеться в повідомленні аналітиків.

Крім того, напередодні у DeepState інформували про просування російських військ у Покровському районі Донеччини. Зміни на лінії фронту зафіксували поблизу Василівки та Гришиного.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Протягом минулої доби, 18 листопада, Сили оборони України відбили російські атаки на низці напрямків фронту. Найбільшу активність противник проявляв на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках, де загалом зафіксували 45 штурмових дій.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники ліквідували1 970 російських окупантів. Нові дані про втрати армії РФ оприлюднили станом на 19 листопада 2026 року.

На фронті за добу відбулося 205 боїв, на Покровському напрямку знешкодили 80 окупантів.

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