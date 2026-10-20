Російські окупанти вдарили дроном по Епіцентру на Миколаївщині

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Російські війська увечері 20 жовтня завдали удару по торговельному центру «Епіцентр» у місті Первомайськ Миколаївської області.

За інформацією місцевої влади, ворожа атака була здійснена о 18:31 із застосуванням ударного безпілотного літального апарата. На той момент інформація щодо можливих постраждалих, а також масштабів руйнувань і наслідків влучання уточнювалася відповідними службами.

Джерело: Первомайська районна державна адміністрація.

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