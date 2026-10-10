Російські окупанти вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами, загинули семеро людей

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Вранці 10 жовтня російські терористичні війська кілька разів атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, наслідок чого обвалилися конструкції другого поверху. Загинули семеро людей, серед них троє дітей.

Ще 11 містян дістали поранення, зокрема двоє дітей. Із-під завалів зруйнованої будівлі деблокували двох мешканців.

На місці продовжується пошуково-рятувальна операція. З-під завалів зруйнованого будинку дістали тіла чотирьох людей, серед них — дитина.

Про це повідомили в прокуратурі області.

Серед загиблих — мати Наталі Туманської, жительки понівеченого будинку.

«Подзвонили, прибігли, я ж в одному під'їзді з нею живу. Коли я до мами прибігла, вона ще хрипіла. Вона впала лицем, в неї було все лице розтрощено. Я дістатися не могла, там же завали. Рятувальники поки все розкидали, вона вже не жива. Я ще в шоці, я ще тримаюся, я ще не знаю», — розповіла жінка “Суспільному”.

Нагадаємо, що уранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.

На Вінниччині під час повітряної тривоги 9 жовтня пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з Одещини в напрямку області. Інформації про постраждалих і руйнування наразі немає.

Увечері 9 жовтня війська рф двічі атакували склади логістичної компанії Нова пошта у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.

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