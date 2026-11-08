Російські підприємства закуповують кулеметні турелі для захисту від українських дронів
Великі підприємства Росії почали самостійно посилювати протиповітряну оборону на тлі атак українських безпілотників.
Деякі компанії вже оголосили тендери на закупівлю кулеметних турелей.
Зокрема, аеропорт Сургута планує придбати установку з двома спареними кулеметами, тепловізором і дистанційним керуванням за 909 тисяч рублів.
Порт Усть-Луга шукає постачальника трьох турелей вартістю 8,9 млн рублів. Також установки закуповують енергетичні підприємства, зокрема «Колимаенерго» та структури «Росатому».
Ще у травні 2026 року російським підприємствам дозволили купувати озброєння для захисту від безпілотників. Серед доступних засобів — системи РЕБ, дрони-перехоплювачі, кулеметні установки та артилерія.
Крім того, указ Путіна передбачає можливість передавати об'єкти критичної інфраструктури під державне управління, якщо їхні власники не забезпечили належного захисту від атак.
Джерело: Сибирь.Реалии
Відео: У Краснодарському краї під удар потрапив Афіпський НПЗ.
Нагадаємо, безпілотники в ніч проти 3 листопада завдали удару по нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» у російському Ярославлі. Після атаки на території промислової зони спалахнула пожежа.
До цього дрони атакували російський НПЗ Лукойла в Нижньогородській області.