Російські підприємства закуповують кулеметні турелі для захисту від українських дронів

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Великі підприємства Росії почали самостійно посилювати протиповітряну оборону на тлі атак українських безпілотників.

Деякі компанії вже оголосили тендери на закупівлю кулеметних турелей.

Зокрема, аеропорт Сургута планує придбати установку з двома спареними кулеметами, тепловізором і дистанційним керуванням за 909 тисяч рублів.

Порт Усть-Луга шукає постачальника трьох турелей вартістю 8,9 млн рублів. Також установки закуповують енергетичні підприємства, зокрема «Колимаенерго» та структури «Росатому».

Ще у травні 2026 року російським підприємствам дозволили купувати озброєння для захисту від безпілотників. Серед доступних засобів — системи РЕБ, дрони-перехоплювачі, кулеметні установки та артилерія.

Крім того, указ Путіна передбачає можливість передавати об'єкти критичної інфраструктури під державне управління, якщо їхні власники не забезпечили належного захисту від атак.

Джерело: Сибирь.Реалии

Відео: У Краснодарському краї під удар потрапив Афіпський НПЗ.

Нагадаємо, безпілотники в ніч проти 3 листопада завдали удару по нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» у російському Ярославлі. Після атаки на території промислової зони спалахнула пожежа.

До цього дрони атакували російський НПЗ Лукойла в Нижньогородській області.

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