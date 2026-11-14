Російські пропагандисти заявили про рішення Кремля ліквідувати Зеленського

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За твердженням пропагандистських джерел, на закритому засіданні Ради безпеки РФ нібито вирішили фізично усунути президента України Володимира Зеленського та представників вищого військового керівництва. Підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше в Росії нібито діяла негласна заборона на ліквідацію Зеленського та представників українського військового керівництва. Тепер, як заявляють пропагандисти, її нібито вирішили скасувати.

Як причини такої пропозиції видання називає удари по Ленінградській області, зокрема по портовій інфраструктурі Усть-Луги, а також неефективність заходів щодо захисту російських об’єктів від атак безпілотників.

«Московский комсомолец» посилається на військово-політичні Telegram-канали та деякі інтернет-ЗМІ, які, у свою чергу, наводять інформацію з посиланням на власні джерела. При цьому видання не надає документальних підтверджень проведення закритого засідання Ради безпеки РФ або ухвалення на ньому такого рішення.

Також у публікації наводиться думка неназваного джерела про необхідність дозволити російським спецслужбам і повітряно-космічним силам РФ завдавати ударів по місцях перебування українського керівництва.

Раніше Зеленський розповів, на що США пропонують Україні обміняти Донбас.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті не подав жодних сигналів про готовність Москви до мирних переговорів щодо України.

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