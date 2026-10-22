Російські ракети атакували Київ, поранено шістьох — France 24

Російська Федерація — держава-агресор — у ніч на 22 жовтня завдала ракетного удару по Києву, Україна. Поранення дістали шестеро людей, чотирьох із них госпіталізували, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Жителів міста закликали залишатися в укриттях через загрозу нових балістичних ракет.

Про це повідомляє France 24. Повітряні сили України вночі попередили про рух додаткових балістичних ракет у напрямку Києва. Російська влада також заявила про перехоплення безпілотників, зокрема понад 160 дронів, що прямували до Москви.

Сигнал Кремля про переговори

Атака сталася після зустрічі спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Помічник Кремля Юрій Ушаков заявив, що Москва «в принципі» готова відновити тристоронні переговори за участю України та США в середині листопада, після проміжних виборів у Сполучених Штатах.

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За словами Ушакова, російська сторона хоче зосередити такі перемовини на питаннях післявоєнної безпеки. Він також заявив, що пропозиції України та європейських партнерів, які Віткофф передав після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Осло, нібито містять мало конкретики.

Позиції США та України

Президент США Дональд Трамп після переговорів Віткоффа з Путіним заявив, що сторони найближче підійшли до завершення війни. Сам Віткофф назвав розмову конструктивною, але зазначив, що попереду ще важлива робота та що контакти між США, Україною і Росією продовжаться на технічному рівні.

Володимир Зеленський повідомив журналістам, що Київ також підтримує якнайшвидше проведення тристоронньої зустрічі, запропонованої американською стороною. Напередодні, за даними української сторони, російські удари забрали щонайменше чотири життя, зокрема двох людей у столиці та літнього подружжя в Харківській області.

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