Російські ракети вранці перетнули повітряний простір Молдови

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Вранці 11 листопада дві російські крилаті ракети типу «Бандероль» увійшли в повітряний простір Молдови на тлі масованих атак РФ по Україні. Про це повідомило Міністерство оборони Молдови.

За даними відомства, першу ракету зафіксували о 06:04. Вона перетнула державний кордон з боку населеного пункту Яськи Одеської області та рухалася в напрямку Тудори Штефан-Водського району. О 06:09 ракета залишила повітряний простір Молдови у напрямку Старокозачого Одеської області.

Друга ракета перетнула молдовський кордон о 06:06 з боку населеного пункту Лиманське Одеської області. Вона рухалася в напрямку Первомайська, а о 06:10 залишила повітряний простір країни у напрямку Роздільної Одеської області.

«У зв’язку з масовими атаками Російської Федерації на Україну національна інтегрована система моніторингу повідомляє про вторгнення в повітряний простір країни двох крилатих ракет типу «Бандероль». Перша ракета перетнула державний кордон о 06:04 з боку населеного пункту Яськи, Одеської області, Україна, у напрямку населеного пункту Тудора, Штефан-Водського району, і покинула повітряний простір країни о 06:09 у напрямку населеного пункту Старокозаче, Одеської області, Україна», – йдеться у повідомленні.

Щодо другої ракети у міністерстві зазначили, що вона перетнула державний кордон о 06:06 з боку населеного пункту Лиманське Одеської області у напрямку населеного пункту Первомайськ і покинула національний повітряний простір о 06:10 у напрямку населеного пункту Роздільна Одеської області.

У Міністерстві оборони Молдови додали, що стеження за повітряною обстановкою триває.

«Центр повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору у співпраці з компетентними органами та партнерами», – додається у заяві.

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