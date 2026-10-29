Російські реактивні дрони Герань-5 можуть розганятися до 1000 км/год

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Російські реактивні безпілотники типу «Герань-5» під час окремих маневрів можуть розвивати швидкість до 1000 км/год. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

"Ми фіксували випадки, коли під час маневрування "Герань-5" розганялась до 1000 кілометрів на годину", - заявив Бескрестнов.

За його словами, Росія постійно вдосконалює свої безпілотники, залучаючи до розробок велику кількість інженерів та молодих спеціалістів.

"Проти нас працюють найкращі інженери Росії. І це не тільки Росії, а й Китай", - додав "Флеш".

Він також підкреслив, що у "Шахедах" виявляють китайські двигуни, антени, модеми, камери та інші ключові компоненти. Він також стверджує, що китайські інженери беруть участь у розробці окремих технічних рішень для російських дронів.

Про це заявив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, з посиланням на "Уніан".

Російські Герань-5 могли розігнатися до 800 км/год над Україною.

Раніше Флеш пояснив, навіщо Росія збирає відео влучань дронів Герань.

Російські реактивні дрони подолали до 880 км — Флеш попередив про нову загрозу.

Нагадаємо, російські дрони атакували Чернігівщину та пошкодили АЗС і пансіонат.

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