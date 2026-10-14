Російські реактивні дрони подолали до 880 км — Флеш попередив про нову загрозу

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Російські реактивні безпілотники під час польотів із тимчасово окупованого Криму подолали 820 км до Львова та 880 км до Луцька. Радник президента України Сергій Бескрестнов із позивним Флеш повідомив, що противник перевіряє можливості використання таких дронів для атак на західні області країни.

За словами Флеша, протягом останніх кількох днів російські військові запустили кілька десятків реактивних безпілотників із Криму. Їхній маршрут пролягав через Одесу, уздовж кордону з Молдовою, у напрямку західної частини України.

Чотири дрони, як стверджує Бескрестнов, долетіли до Львова, подолавши 820 км. Ще кілька досягли Луцька, відстань до якого від місця запуску становила 880 км. Саме показник у 880 км дає підстави говорити про дальність польоту майже 900 км. Ці відстані та кількість безпілотників наведені за оцінкою Флеша.

За оцінкою Бескрестнова, щоб подолати таку відстань, реактивні безпілотники летіли на висоті 5–6 км і підтримували середню швидкість 320–380 км/год.

Флеш зазначив, що максимальна дальність польоту дронів, які він називає «Герань-4», виявилася дещо більшою, ніж очікувалося. Він припустив, що Росія могла зменшити масу бойової частини, аби збільшити відстань польоту. Однак це лише можливе пояснення: підтверджених даних про зміну бойової частини саме цих безпілотників Бескрестнов не навів.

«Наш противник вивчає можливості атаки західних областей України реактивними шахедами з різних напрямків», – написав Флеш.

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