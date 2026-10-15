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Рієлторські агентства по всій росії почали масово затребувати у клієнтів виписки з так званого «реєстру повісток» під час купівлі чи продажу нерухомості.

За даними видання «Верстка», відповідна практика вже діє щонайменше у 15 великих мережах та регіональних компаніях (зокрема «Этажи», «Инком-недвижимость», «Релайт-Недвижимость», «Полезные люди» та інших). Учасники ринку пояснюють ці вимоги захистом від ризиків анулювання або блокування угод. Якщо людина вважається «ухилянтом» від військової служби та її внесено до реєстру, Росрєєстр автоматично відмовляє у реєстрації переходу права власності через накладені державою обмеження.

Основні особливості нової практики:

* У багатьох агентствах виписку вимагають у обов'язковому порядку від обох сторін угоди (як покупця, так і продавця), особливо якщо йдеться про громадян призовного віку.

* У разі тривалого оформлення угоди (понад 20 днів від моменту внесення авансу) деякі компанії вимагають надавати виписку двічі.

* Хоча сама виписка не має прямої юридичної сили як окремий документ, відмова її надати стає підставою для скасування угоди або відмови агентства від надання послуг.

Джерело: розслідування видання «Верстка».У рф триває прихована мобілізація, а з жовтня на фронті очікується суттєве збільшення російської живої сили — до близько 300 тисяч осіб до кінця 2026 року. За даними ЗМІ, у 17 регіонах країни фіксують випадки насильницьких затримань та тиску на громадян із вимогою підписати контракт із Міністерством оборони РФ.

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