Російські спецслужби активізували вербування мешканців прифронтових міст Донеччини

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Спецслужби рф активізували збір даних та вербування мешканців прифронтових міст Донеччини через спеціальні чат-боти. Ворожі ресурси поширюють заклики до жителів Краматорська, Слов’янська, Добропілля та Дружківки виїжджати до тимчасово окупованого Донецька під приводом надання житла.

Правоохоронці наголошують, що це чергова пастка для збору персональних даних та залучення громадян до підготовки диверсій проти України. Громадян закликають користуватися виключно офіційними каналами евакуації, організованими українською владою, та уникати будь-яких контактів із ворожими ресурсами.

Джерело: ЦПД.

Російська пропаганда поширює відео, створені за допомогою штучного інтелекту, у яких герої популярних мультфільмів убивають українців. Серед персонажів, яких використовують у таких роликах, — герої «Маші та Ведмедя», «Фіксиків» та інших анімаційних проєктів. У Центрі протидії дезінформації попереджають, що таким способом Росія намагається поширювати ненависть до українців і виправдовувати насильство.

У Росії та на тимчасово окупованих територіях України Кремль під прикриттям «забезпечення безпеки» формує систему тотального цифрового стеження за школярами. Навчальні заклади фактично перетворюють на структури, через які російські силові органи можуть контролювати дітей та збирати інформацію про них. За даними ЦПД, російська влада збирає детальні досьє на дітей за допомогою камер відеоспостереження, шкільних онлайн-платформ, а також через постійний моніторинг активності школярів у соціальних мережах.

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