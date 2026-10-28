Російські спецслужби в мережі маскуються під партизанський рух АТЕШ

Російські спецслужби в інтернеті видають себе за представників партизанського руху «АТЕШ», використовуючи його назву для маскування своєї діяльності.

«У чатах інших рухів, зокрема «Свободы России», з'явилися акаунти, які видають себе за «АТЕШ» та пропонують написати в бот. Це не «АТЕШ». В «АТЕШ» немає жодних ботів. Такі повідомлення – пастка, щоб виявити тих, хто хоче допомогти», – зауважують партизани.

Як зазначається, одним із таких фейкових ботів є @Svysnoy_Ateshhbot. Назва його схожа на справжню, але написана з помилкою.

В «АТЕШ» наголошують, що єдиний їхній офіційний контакт – @Svyaznoy_Atesh.

Про це «АТЕШ» повідомив у Телеграмі.

АТЕШ заявив про нову схему вербування до армії РФ у Донецьку.

Партизани АТЕШа знищили вежі зв’язку окупантів в Бєлгородській області РФ.

Раніше агенти військового руху «АТЕШ» вивели з ладу три залізничні шафи біля населених пунктів Луганське Донецької області, а також Розівка та Молочанськ Запорізької області.

Агенти партизанського руху «АТЕШ» вивели з ладу вежу зв'язку із встановленим на ній комплексом радіоелектронної боротьби біля села Підгірне у Розсошанському районі Воронезької області рф. Ліквідація цього об'єкта критично знизила можливості окупантів щодо моніторингу простору та блокування сигналів у регіоні.

Агенти партизанського руху «АТЕШ» заявили про диверсію на залізничній станції Ліски у Воронезькій області Росії. За їхніми даними, пошкоджено вантажний тепловоз, що використовувався для перевезення військових вантажів. Інцидент, як стверджують партизани, порушив постачання російських окупаційних військ на Куп’янському напрямку.

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