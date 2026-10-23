Російські судна вимикають системи ідентифікації після проходження Босфору, — Плетенчук

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Російські судна після проходження протоки Босфор переважно вимикають автоматичні системи ідентифікації AIS, щоб приховати своє місцезнаходження. Крім того, вони можуть змінювати маршрут або кінцевий пункт призначення.

«У більшості випадків ті судна, які прямують з Босфору до російських портів, як правило, вимикають системи ідентифікації AIS і у такий спосіб намагаються приховати своє місцеположення. Також можуть змінювати маршрут або кінцевий пункт призначення після проходу Босфору», — сказав Плетенчук.

За словами речника ВМС ЗСУ, російські судна також періодично використовують засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Це призводить до спотворення GPS-координат і створює додаткові ризики для судноплавства.

Дмитро Плетенчук наголосив, що зміщення координат GPS є небезпечним для морської навігації, оскільки може ускладнювати визначення фактичного місцезнаходження суден.

Отже, вимкнення AIS, зміна маршрутів і вплив засобів РЕБ ускладнюють відстеження російських суден та можуть створювати небезпечні умови для навігації в морі.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телебачення.

Нагадаємо, у першій половині жовтня щонайменше вісім торговельних суден зазнали атак безпілотників поблизу берегів Румунії та Болгарії — обидві країни є членами НАТО.

У Брюсселі, Бельгія, НАТО ухвалило рішення посилити присутність у Чорному морі додатковими патрульними літаками, радіолокаційними системами та безпілотниками.

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