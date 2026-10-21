Російські таксисти та кур'єри поскаржилися на затримки виплат після атак по Яндексу

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Водії таксі та кур'єри, які працюють через сервіси «Яндекса», зіткнулися з декількома днями затримок при спробах виведення зароблених коштів із застосунку «Яндекс Про». Користувачі масово скаржилися на відсутність інформації про терміни вирішення проблеми з боку технічної підтримки.

Пресслужба «Яндекс Go» заявила про повне відновлення функції виведення коштів та запевнила, що всі виконавці отримають гроші в повному обсязі.

Технічний збій у фінансових розрахунках став наслідком масштабних порушень у роботі хмарної інфраструктури компанії після атак безпілотників на її центри обробки даних у Рязанській, Калузькій та Володимирській областях. Пошкодження об'єктів змусили Yandex Cloud перейти в аварійний режим і рекомендувати корпоративним клієнтам переносити дані на резервні майданчики.

Джерело: Frank Media.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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