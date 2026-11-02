Російські ударні гелікоптери отримали нову дуже небезпечну ракету

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Російські ударні гелікоптери Ка-52 отримали авіаційні ракети С-8ВЦ, призначені для ураження повітряних цілей. Про їх застосування свідчать фотографії, оприлюднені російськими пабліками, на які звернув увагу портал «Мілітарний».

Під час підриву ракета формує хмару уражаючих елементів, яка має знищувати безпілотники.

За принципом дії вона нагадує американську APKWS, однак російська розробка, ймовірно, використовує дані бортової радіолокаційної станції та дистанційний підрив.

С-8ВЦ створена на базі радянської некерованої ракети С-8 калібру 80 мм. Заявлена дальність ураження становить від 400 до 1500–4000 метрів залежно від типу гелікоптера. Боєприпас має осколково-фугасну бойову частину з програмованим підривачем.

Ракету розробили для використання з гелікоптерів Ка-52М, Мі-8АМТШ-В та Ка-29. Водночас на оприлюднених кадрах помітний саме Ка-52.

Поява такого озброєння може ускладнити роботу українських ударних безпілотників, які використовують для атак по військових об’єктах у тилу РФ. Водночас інформація про характеристики та принцип наведення ракети потребує незалежного підтвердження.

Джерело: Мілітарний

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