Російські війська активізували піхотні атаки на прикордонні Харківщини та Сумщини — ДПСУ

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На кордоні Сумської та Харківської областей війська рф застосовують піхотні групи для штурмових дій, тоді як на Чернігівщині подібної активності не зафіксовано. Про це 28 жовтня повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За даними ДПСУ, найвища інтенсивність піхотних атак спостерігається у Вовчанській та Вільхуватській громадах Харківської області, а також у напрямку окремих населених пунктів Конотопської та Шосткинської громад на Сумщині.

Водночас активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп протягом останніх днів не зафіксовано. Ворог продовжує інтенсивні артилерійські та мінометні обстріли прикордоння, більшість з яких припадає на Харківщину та Сумщину. Крім того, прикордонники знешкоджують російські безпілотники, що прямують через Чернігівщину в бік білоруського кордону для активації ретрансляторів — лише за останню добу підрозділи ДПСУ збили близько 40 БпЛА типів «Шахед» та «Гербера».

Джерело: «Укрінформ».

Білорусь допомагає російським дронам атакувати Україну — Демченко.

Пасажиропотік на західних ділянках державного кордону України традиційно зростає напередодні вихідних. Водночас станом на зараз значних черг у пунктах пропуску не спостерігається. Про ситуацію на кордоні повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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