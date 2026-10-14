Російські війська атакували 22 населені пункти Сумщини, серед цивільних є постраждалі

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Упродовж доби російські війська обстріляли 22 населені пункти у 12 громадах Сумської області. Серед мирних жителів є постраждалі, повідомила Сумська обласна військова адміністрація вранці 14 жовтня.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення дістала 55-річна жінка. Також до медичного закладу звернулися 60-річний чоловік і 51-річна жінка, які постраждали від удару російського безпілотника 12 жовтня.

У Бездрицькій громаді внаслідок влучання дрона жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Крім того, по медичну допомогу звернулися 55-річний чоловік, травмований 12 жовтня внаслідок удару БпЛА у Глухівській громаді, а також 57-річний чоловік і 58-річна жінка, які постраждали того самого дня через влучання дрона в будинок у Зноб-Новгородській громаді.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах. Під ударами були Сумська, Бездрицька, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Шосткинська, Путивльська та Великописарівська громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Шосткинській громаді зазнав пошкоджень об’єкт цивільної інфраструктури. У Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури та автомобілі. У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

Також унаслідок попередніх російських обстрілів пошкоджено або зруйновано приватні будинки в Шалигинській, Есманьській і Середино-Будській громадах. У Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За даними ОВА, повітряна тривога в Сумській області протягом доби тривала 18 годин 36 хвилин.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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