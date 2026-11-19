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Упродовж доби окупанти застосовували проти області безпілотники, авіацію та артилерію. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі.

Про це голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомляє у Телеграмі.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Дар'ївка, Урожайне, Миролюбівка, Антонівка, Кізомис, Велетенське, Дніпровське, Надіївка, Чорнобаївка, Новодмитрівка, Станіслав, Білозерка, Софіївка, Садове, Понятівка, Микільське, Інгулець, Чайчине, Іванівка, Інгулівка, Широка Балка, Олександрівка, Зміївка, Золота Балка, Львове, Новокаїри, Одрадокам'янка, Кар'єрне, Комишани та Херсон.

Пошкоджені приватний будинок та адмінбудівля.

Джерело: Олександр Прокудін

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