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Увечері 17 листопада російські загарбники атакували Дніпро та Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, серед них – 15-річний хлопець.

За його словами, у Дніпрі внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, гуртожиток, парк відпочинку та об'єкти інфраструктури.

До медичних закладів госпіталізували п'ятьох постраждалих. У тяжкому стані перебуває 37-річна жінка. Ще троє чоловіків і жінка дістали поранень середньої тяжкості: це чоловіки віком 28 та 52 роки, а також 49-річна жінка і 15-річний хлопець.

Ще одній постраждалій, 58-річній жінці, медики надали допомогу на місці.

Крім того, російські війська атакували Покровську громаду в Нікопольському районі. Інформація про наслідки удару уточнюється.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграмі.

Російські окупаційні війська протягом минулої доби, 17 листопада, здійснили 692 удари по 55 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще 49 дістали поранення.

Увечері 17 листопада російські війська розпочали чергову атаку безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 126 ворожих БпЛА.

У центрі Вінниці через російську атаку постраждали четверо людей.

У Деснянському районі Києва загорілася трава після падіння уламків БпЛА.

У Дніпрі пошкоджено консульство Австрії та гімназію, є поранені.

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