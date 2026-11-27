Російські війська атакували інфраструктуру на Житомирщині, є постраждалі
Під ударом опинився інфраструктурний об’єкт у Малинській громаді Житомирської області. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це Малинська міська рада повідомила у Фейсбуці.
«Ворог вкотре завдав удару по Малинській громаді. Уражено один з об’єктів інфраструктури. На жаль, є постраждалі. Інформація щодо їхньої кількості наразі уточнюється», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що удар було завдано без оголошення сигналу повітряної тривоги. Наразі з’ясовуються обставини події, зокрема можливі збої в роботі системи оповіщення про повітряну тривогу.
Усі необхідні служби вже залучені до ліквідації наслідків атаки.
У міськраді додали, що є ймовірність повторної атаки ворога на громаду.
Згодом начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко поінформував, що внаслідок російської атаки на цивільне підприємство в Малинській громаді одна людина загинула та ще двоє постраждали.
Росія вночі 27 листопада атакувала критичну інфраструктуру Кіровоградщини.
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