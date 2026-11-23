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Унаслідок удару по місту Лозова Харківської області поранення дістали троє мирних жителів.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Армія РФ атакувала Лозову. Наразі відомо про трьох постраждалих. Їм надається медична допомога», — поінформував Синєгубов.

За попередньою інформацією, внаслідок удару сталося загоряння квартири, 4 легкових і вантажного автомобілів. Підрозділи ДСНС усувають наслідки обстрілу.

Джерело: Олег Синєгубов

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