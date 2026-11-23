Російські війська атакували Лозову на Харківщині, є поранені
0:00 / 0:00
Унаслідок удару по місту Лозова Харківської області поранення дістали троє мирних жителів.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Армія РФ атакувала Лозову. Наразі відомо про трьох постраждалих. Їм надається медична допомога», — поінформував Синєгубов.
За попередньою інформацією, внаслідок удару сталося загоряння квартири, 4 легкових і вантажного автомобілів. Підрозділи ДСНС усувають наслідки обстрілу.
Джерело: Олег Синєгубов
Раніше Росія пошкодила багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі.
Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину з вечора, є поранені.
Також Російські війська завдали 66 ударів по Сумщині за добу, загинула дитина.